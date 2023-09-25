В копилке сборной РК на Азиатских играх ещё пять золотых медалей

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По состоянию на 16:00 28 сентября РК сохраняет второе место в общем медальном зачёте Азиатских игр в Ханчжоу. В копилке сборной 74 медали: 20 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых. Четвёртый день Азиатских игр принёс РК пять золотых медали. Первое золото выиграл пловец Хван Сон У. Южнокорейский спортсмен преодолел дистанцию 200 метров вольным стилем за 1 мин 44,40 сек, установив новый рекорд соревнований. Второе золото досталось тхэквондисту Пак У Хёку. Он одержал уверенную победу над соперником из Иордана в финале среди мужчин до 80 кг. Ещё две золотые медали принесли южнокорейские фехтовальщики. Мужская сборная в составе Ли Гван Хёна, Ха Тхэ Гю, Хо Чуна и Им Чхоль У одержала уверенную победу в финальной схватке на рапирах над командой из КНР со счётом 45-38. Женская сборная в составе Чхве Ин Чжон, Сон Сэ Ра, Кан Ён Ми и Ли Хе Ин выиграла у сборной Гонконга в финале фехтования на шпагах со счётом 36-34. Пятое золото принёс гимнаст Ким Хан Соль, 28 сентября одержавший победу в вольных упражнениях.