В копилке сборной РК на Азиатских играх ещё пять золотых медалей

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По состоянию на 15:00 29 сентября РК сохраняет второе место в общем медальном зачёте Азиатских игр в Ханчжоу. В копилке сборной 88 медалей: 24 золотых, 24 серебряных и 40 бронзовых. Пятый день Азиатских игр принёс РК пять золотых медалей. Первое золото выиграл гимнаст Ким Хан Соль, одержавший победу в вольных упражнениях. Команда саблистов в составе О Сан Ука, Ку Бон Гиля, Ким Чжон Хвана и Ким Чжун Хо принесла сборной второе золото, обыграв соперников из КНР со счётом 45-33. Третья победа принадлежит пловцу Пэк Ин Чхолю. Он стал первым южнокорейским пловцом, завоевавшим золото в заплыве баттерфляем на дистанции 50 метров. Его результат 23,29 сек стал новым рекордом для РК. Ещё одну золотую медаль в плавании завоевал Ким У Мин. Он одержал победу в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем с рекордным для Азиатских игр результатом 7 мин 46,03 сек. Пятым золотым медалистом стал южнокореец Ким Гван У. 44-летний ветеран победил соперника из Тайваня в игре Street Fighter V. Это первая победа РК в киберспорте, включённом в программу Азиатских игр с этого года.