Президент ISU Ким Чжэ Ёль избран членом МОК

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Представитель РК Ким Чжэ Ёль избран членом Международного олимпийского комитета (МОК). Он стал одним из восьми новых членов МОК, чьи кандидатуры были рекомендованы месяц назад в состав высшего международного спортивного органа Исполнительным советом МОК и утверждены 17 октября на сессии МОК в Мумбаи. С июня прошлого года Ким Чжэ Ёль является президентом Международного союза конькобежцев (ISU). Ранее в течение шести лет он работал в Совете ISU, его исполнительном органе. У него также большой опыт работы в Международном олимпийском комитете. Ким Чжэ Ёль был членом Координационной комиссии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а в 2022 году он вошёл в состав Координационной комиссии зимних Олимпийских игр 2026 года. С 2011 по 2016 год он был исполнительным вице-президентом по международным связям на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, вице-председателем Корейского союза конькобежцев и главой южнокорейской делегации на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Ким Чжэ Ёль стал 12-м по счёту южнокорейцем – членом МОК.