Телерадиокомпания KBS провела конкурс корейского языка

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Телерадиокомпании KBS приурочила к 50-летию своего основания международный конкурс корейского языка. В отборе финалистов, состоявшемся в октябре, приняли участие 262 кандидата из четырёх стран. Это Франция – европейский центр корейской культурной волны, а также США, Египет и Вьетнам, где корейский язык очень популярен. Участники конкурса – представители разных возрастов и профессий - продемонстрировали уровень знания корейского языка, способности в красноречии, умение петь и танцевать. Французская актриса, поклонница К-РОР, рассказала, что заинтересовалась корейским языком, активно занималась и решила испытать счастье в этом конкурсе. 77-летний американец тоже активно изучает корейский язык, чтобы поехать в Корею и общаться с корейцами. Все участники конкурса интересуются корейской историей, культурой и кухней, все они проявили многочисленные таланты. Однако только восемь финалистов, по два от каждой страны, смогли получить билет на самолёт в Сеул, чтобы принять участие в грандиозном финале. Все они находились в РК пять дней. Во время записи передачи, которая выходит в эфир 6 ноября, одна из двух американских финалисток сказала, что её интересует история Кореи, а также корейская культурная волна. Финалистка из Египта обещала приложить ещё больше сил для изучения корейского языка. Конкурс, проводившийся совместно с Фондом изучения корейского языка имени Сэчжона Великого, отмечающим своё 20-летие, подтвердил энтузиазм к корейскому языку во всём мире.