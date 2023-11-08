Роман Хан Ган «Я не прощаюсь» удостоен премии Медичи

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Роман южнокорейской писательницы Хан Ган «Я не прощаюсь» удостоен французской премии Медичи 2023 года в области иностранной литературы. Об этом было объявлено 9 ноября. Данная премия, присуждаемая с 1958 года, является одной из четырёх литературных премий Франции, наряду с премией Фемина, Гонкуровской премией и премией Рено Досса. Категория зарубежной литературы была добавлена в 1970 году. Хан Ган уже была удостоена премии Медичи в 2017 году за роман «Уроки греческого». Роман «Я не прощаюсь» выпущен в 2021 году. Он описывает трагические события апреля 1948 года на острове Чечжудо глазами трёх женщин. Жители острова восстали против правления военных под руководством США, но власти назвали мирное восстание коммунистическим бунтом, жестоко подавив его. Тогда погибли от 14 до 30 тысяч мирных жителей. Ранее Хан Ган получила Международную Букеровскую премию за роман «Вегетарианец».