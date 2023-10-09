В администрации президента РК создано новое управление

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Президент РК Юн Сок Ёль провёл частичную реорганизацию своей администрации, образовав в её составе управление по вопросам политики. На должность руководителя новой структуры назначен Ли Гван Соп, ранее занимавший должность старшего секретаря президента по политическому планированию. В состав управления по вопросам политики войдут отделы экономики и социальных вопросов, а также отдел науки и технологий, который будет создан в ближайшее время. Теперь в состав администрации президента входят три основные структуры: секретариат президента, управление национальной безопасности и управление по вопросам политики. В тот же день в администрации президента прошли кадровые перестановки. Начальник отдела текущей политики Хан О Соп назначен старшим секретарём президента по политическим вопросам, а бывший репортёр KBS Хван Сан Му - старшим секретарём по делам гражданского общества. Пресс-секретарь президента Ли До Ун назначен старшим секретарём по связям с общественностью, член комитета по денежно-кредитной политике Пак Чхун Соп назначен старшим секретарём президента по экономическим вопросам, а замминистра образования Чан Сан Юн - старшим секретарём по социальным вопросам.