Photo : YONHAP News

5 декабря специальный парламентский комитет принял поправку к Закону о выборах, которая предусматривает запрет на использование дипфейков в предвыборной компании за 90 дней до голосования. Дипфейки – это изображения кандидатов, созданные искусственным интеллектом. В соответствии с поправками, нарушителям запрета может грозить максимум семь лет тюремного заключения или штраф в размере до 50 млн вон (35 тыс. долларов). Создатели дипфейковых видеороликов обязаны сообщать о наличии в них синтетической информации, даже если они публикуются до начала 90-дневного периода. Если поправки будут утверждены на пленарном заседании, они вступят в силу 11 января 2024 года, за 90 дней до парламентских выборов. Считается, что дипфейки могут ввести в заблуждение избирателей. Перед президентскими выборами 2022 года тогдашний кандидат в президенты Юн Сок Ёль и его соперник Ли Чжэ Мён, нынешний лидер оппозиции, использовали в предвыборных видеороликах свои копии, созданные искусственным интеллектом.