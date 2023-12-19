СБ ООН обсудил ракетные пуски Северной Кореи

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Совет Безопасности ООН провёл 19 декабря заседание в связи с недавним запуском Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты, но не смог согласовать резолюцию из-за противодействия со стороны постоянных членов Китая и России. Между тем, десять стран, включая РК и США, заранее подготовили совместное заявление, в котором осудили действия Пхеньяна. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд, выступая на заседании, назвал ракетный запуск «возмутительным». Постпред РК при ООН Хван Чжун Гук, который участвовал в заседании в качестве представителя заинтересованной стороны, решительно осудил запуски Пхеньяном баллистических ракет как угрозу региональной безопасности. Между тем, заместитель постпреда Китая Гэн Шуан заявил, что запуски ракет представляют собой ответ Пхеньяна на угрозу со стороны США. Постпред КНДР Ким Сон, который также принял участие в заседании как представитель заинтересованной стороны, обвинил Сеул и Вашингтон в создании военной угрозы и возложил на них всю ответственность за разработку Пхеньяном ядерного оружия.