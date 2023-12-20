Северная Корея страдает от нехватки продовольствия

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По состоянию на 2022 год население Северной Кореи составляло 25 млн 700 тыс. человек. Это половина населения РК, составляющего 51 млн 670 тыс. человек. Об этом говорится в отчёте Национального статистического управления, опубликованном 20 декабря. Ожидаемая продолжительность жизни на Севере составила 71,9 года у мужчин и 78,3 года у женщин, что значительно ниже южнокорейских показателей - 79,9 года у мужчин и 85,6 года у женщин. В прошлом году объём производства риса, ячменя и других зерновых сократился на Севере на 4% по сравнению с предыдущим годом, составив 4 млн 510 тыс. тонн. По состоянию на 2021 год северянин получал продовольствие энергетической ценностью 1.982 калории в день, что составляет лишь 62,8% южнокорейского показателя. В докладе указывается, что в 2022 году в Северной Корее отмечен отрицательный рост экономики, составивший 0,2%. В РК в прошлом году аналогичный показатель составил 2,6%.