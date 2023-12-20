В обмен на отказ от ядерной программы КНДР потребует роспуска альянса РК и США

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Если Северная Корея согласится отказаться от продолжения ядерной программы и сократить ядерные вооружения, то взамен она может потребовать роспуска южнокорейско-американского военного альянса. Об этом заявил министр обороны РК Син Вон Сик, выступая 21 декабря на заседании парламентского комитета по вопросам обороны. Отвечая на вопрос о том, не начнутся ли переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном, если президентом США будет избран Дональд Трамп, Син Вон Сик заявил, что РК и США продолжат работу в рамках консультативной группы по ядерной безопасности. Он назвал преувеличением утверждения о том, что северокорейский военный спутник «Маллигён-1» приступил к штатной работе уже в начале декабря. Син Вон Сик напомнил, что спутники, созданные РК и США на основе более передовых технологий, приступают к работе через 5-6 месяцев после запуска.