Эксперты ожидают улучшения ситуации в сфере производства

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Большинство из 157 экспертов, опрошенных Корейским институтом промышленной экономики и торговли, ожидают улучшения ситуации в сфере производства в начале следующего года. Индекс прогнозов в сфере производства (PSI) на январь 2024 года вырос на 8 пунктов по сравнению с предыдущим месяцем, составив 108 пунктов. Показатель в 100 пунктов указывает на отсутствие каких-либо изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Чем ближе отметка к значению в 200 пунктов, тем выше прогноз улучшения ситуации. Самый высокий показатель в 160 пунктов зафиксирован в сфере полупроводников. Далее следуют отрасли мобильных телефонов – 141, биотехнологий и ухода за здоровьем – 116 пунктов и судостроение – 111 пунктов. Ухудшение зафиксировано в сферах производства дисплеев, бытовой техники и химической отрасли.