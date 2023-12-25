Photo : YONHAP News

25 декабря жители РК отмечают праздник Рождества. В этот день в христианских церквях по всей стране проводятся праздничные мессы. В полдень в главном храме южнокорейских католиков – Мёндонском соборе в Сеуле – рождественскую мессу провёл глава католической архиепископии Сеула Чон Сун Тхэк. Обращаясь к верующим, он выразил надежду на то, что «радость Рождества наполнит весь мир, включая соотечественников на Севере, и тех, кто нуждается в утешении». «Я молюсь, чтобы рождение Иисуса придало силу всем корейцам»,- отметил архиепископ. Праздничные службы прошли также в протестантских церквях. В послании Национального совета церквей Кореи говорится: «Давайте вместе отпразднуем рождение младенца Иисуса, преодолеем нынешний кризис и будем стремиться создать общество, объединённое с помощью общения друг с другом».