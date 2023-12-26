Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Культура

Фильм «Битва в проливе Норян» - лидер проката с 23 по 25 декабря

Write: 2023-12-26 12:32:34Update: 2023-12-26 12:33:00

Фильм «Битва в проливе Норян» - лидер проката с 23 по 25 декабря

Photo : YONHAP News

В рождественские выходные дни с 23 по 25 декабря фильм режиссёра Ким Хан Мина «Битва в проливе Норян» оказался лидером просмотров. По данным единой системы продажи билетов в кинотеатры, в период с 23 по 25 фильм посмотрели 1 млн 602 тыс. человек. Его доля составила 42,3% в общем объёме продаж билетов. Второе место занял фильм режиссёра Ким Сон Су «Весна в Сеуле», собрав за тот же период 1 млн 169 тыс. зрителей. Это 30,8% всех проданных билетов. «Битва в проливе Норян» - заключительная часть трилогии об адмирале Ли Сун Сине. В ней рассказывается  о последней морской битве Имчжинской войны в проливе Норян 16 декабря 1598 года, в которой корейский флот под командованием Ли Сун Сина одержал победу над японскими захватчиками. «Весна в Сеуле» - первый фильм о событиях 12 декабря 1979 года, когда в РК произошёл военный переворот, и к власти пришёл Чон Ду Хван. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >