Фильм «Битва в проливе Норян» - лидер проката с 23 по 25 декабря

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В рождественские выходные дни с 23 по 25 декабря фильм режиссёра Ким Хан Мина «Битва в проливе Норян» оказался лидером просмотров. По данным единой системы продажи билетов в кинотеатры, в период с 23 по 25 фильм посмотрели 1 млн 602 тыс. человек. Его доля составила 42,3% в общем объёме продаж билетов. Второе место занял фильм режиссёра Ким Сон Су «Весна в Сеуле», собрав за тот же период 1 млн 169 тыс. зрителей. Это 30,8% всех проданных билетов. «Битва в проливе Норян» - заключительная часть трилогии об адмирале Ли Сун Сине. В ней рассказывается о последней морской битве Имчжинской войны в проливе Норян 16 декабря 1598 года, в которой корейский флот под командованием Ли Сун Сина одержал победу над японскими захватчиками. «Весна в Сеуле» - первый фильм о событиях 12 декабря 1979 года, когда в РК произошёл военный переворот, и к власти пришёл Чон Ду Хван.