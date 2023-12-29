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Землетрясение в Японии вызвало цунами на восточном побережье РК

Write: 2024-01-02 15:27:09Update: 2024-01-02 15:27:46

Землетрясение в Японии вызвало цунами на восточном побережье РК

Photo : YONHAP News

После мощного землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего 1 января в японской префектуре Исикава, у восточного побережья РК наблюдалось цунами небольшой силы. Максимальная высота волн составила вечером того же дня 85 см в районе порта Тонхэ провинции Канвондо. В близлежащих городах Каннын, Сокчо и Самчхок высота волн составила от 33 до 45 см. В уезде Ульчжин-гун провинции Кёнсан-Пукто максимальная высота волны достигла 66 см. По данным Корейской метеорологической администрации, утром 2 января афтершоки землетрясения вызывали волны высотой не более 10 см. Если подземных толчков больше не будет, возникновение более мощного цунами маловероятно. Цунами возникло на восточном побережье РК впервые с 1993 года, когда на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 7,8. Тогда высота волны достигала 2,76 метра. 
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