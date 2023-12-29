2023 год стал самым тёплым годом за всю историю

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Из-за глобального потепления 2023 год стал самым тёплым с 1973 года, когда начались регулярные наблюдения за погодой на Корейском полуострове. По данным Корейской метеорологической администрации, средняя температура в течение минувшего года составила +13,7°C. Это на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году. С января по ноябрь средние температуры были выше многолетней нормы. Декабрьские температуры, с учётом холодного периода с 16 по 25 декабря, были в пределах нормы. Однако 8 декабря в ряде регионов страны максимальная температура превысила +20°С. Количество осадков составило в прошлом году 1740,3 мм, что является вторым по величине показателем с 2003 года. Необычно большое количество осадков отмечено в мае, а в летний период оно было чуть выше многолетней нормы.