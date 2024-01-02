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В РК повысят степень готовности к землетрясениям

Write: 2024-01-04 11:52:36Update: 2024-01-04 15:25:17

В РК повысят степень готовности к землетрясениям

Photo : YONHAP News

В связи с мощным землетрясением магнитудой 7,6, произошедшим первого января в японской префектуре Исикава, в РК будет повышена степень готовности к стихийным бедствиям. Соответствующее решение принято на совещании, состоявшемся 3 января под председательством премьер-министра РК Хан Док Су. Было заявлено о планах повысить уровень сейсмостойкости вводимых в эксплуатацию жилых и общественных зданий. В настоящее время 77% государственных зданий являются сейсмоустойчивыми. К 2028 году поставлена цель повысить их долю до 87%, а к 2035 году - до 100%. В частном секторе, где сейсмоустойчивость строений не является обязательным требованием, заинтересованность застройщиков будет повышаться за счёт стимулирующих льгот. Глава правительства сообщил также о планах расширить систему мониторинга сейсмоактивности на территории страны.
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