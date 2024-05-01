РК может присоединиться к AUKUS в качестве партнёра

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1 мая в Мельбурне состоялись переговоры министров иностранных дел и обороны РК и Австралии в формате «два плюс два». Их участники – глава МИД РК Чо Тхэ Ёль и министр обороны Син Вон Сик, а также их австралийские коллеги Пенни Вонг и Ричард Марлес - обсудили возможность присоединения РК в качестве партнёра к структуре в области безопасности AUKUS. В неё входят США, Великобритания и Австралия. Выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров, Син Вон Сик приветствовал тот факт, что члены AUKUS рассматривают РК в качестве партнёра по второму компоненту. Участие РК в AUKUS будет способствовать миру в регионе,- отметил он. Первый компонент AUKUS направлен на поддержку Австралии в приобретении атомных подводных лодок с обычным вооружением, а второй компонент касается сотрудничества в областях высоких технологий, включая квантовые вычисления, искусственный интеллект, разработки в области кибербезопасности и радиоэлектронной борьбы, гиперзвуковые летательные аппараты и средства их перехвата, а также технологии обмена информацией. Помимо РК, рассматривается участие во втором компоненте Японии, Канады и Новой Зеландии. Следующие переговоры в формате «два плюс два» пройдут в 2026 году в РК.