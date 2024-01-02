Землетрясение в Японии вызвало колебания подземных вод

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Под влиянием землетрясения в японской префектуре Исикава колебания подземных вод в РК достигли одного метра. Как сообщили в Корейском институте наук о земле и минеральных ресурсах, в пункте наблюдения за подземными водами города Мунгёна провинции Кёнсан-Пукто диапазон колебаний составил 107 см. Они были выявлены 1 января в 16:13, через три минуты после толчков в Японии. Расстояние от эпицентра землетрясения до Мунгёна составляет 800 км. Пиковая фаза колебаний продолжалась примерно в течение 14 минут, а всего данное явление продлилось около трёх часов. Подобные наблюдательные станции размещены в 11 местах по всей стране. Движение подземных вод в Мунгёне удалось зафиксировать благодаря новейшему оборудованию, установленному на этом объекте недавно. Оно позволяет вести мониторинг в режиме реального времени.