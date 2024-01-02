В 2023 году в РК максимальная температура воздуха

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Из-за глобального потепления по всему миру происходят аномальные погодные явления. В частности, 2023 год стал на Корейском полуострове самым тёплым с 1973 года, когда начались регулярные наблюдения за погодой. По данным Корейской метеорологической администрации, средняя температура воздуха в течение минувшего года составила +13,7°C. Это на 0,8 градуса выше, чем в предыдущем году, и на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году. При этом март и сентябрь были самыми жаркими месяцами за всю историю наблюдений. 8 декабря в ряде регионов страны максимальная температура превысила +20°С. Из-за высокой температуры воздуха в течение всего минувшего года страна страдала от проливных дождей. Поскольку в атмосфере скопилось большое количество водяного пара, среднее количество осадков по стране в прошлом году составило 1740 мм. Это второй по величине показатель с 2003 года. Необычно большое количество осадков отмечено в мае, а в летний период оно было чуть выше многолетней нормы. Менее чем за неделю в провинции Чхунчхон-Намдо выпало годовое количество осадков. Повышение температуры воздуха и количества осадков учёные связывают с эффектом Эль-Ниньо, то есть, колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Поскольку в этом году прогнозируется дальнейшее повышение температуры, растёт обеспокоенность по поводу экстремальных погодных явлений.