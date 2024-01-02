Пхеньян предупреждает о «самом высоком» риске столкновений

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Северная Корея решительно осудила серию военных учений, которые проведены в новом году на юге Корейского полуострова. Как отмечено в заявлении агентства ЦТАК, опубликованном 4 января, Сеул начал новый год с «саморазрушительных» действий, имея в виду артиллерийские, военно-морские и другие учения, которые провели южнокорейские военные. «В этом году будет самый высокий риск столкновений, поскольку силы вторжения США и Японии под предлогом активного сотрудничества с южнокорейской марионеточной группировкой, вероятно, предпримут беспрецедентные провокационные военные действия, включая ядерный удар». Это приведёт к тому, что «поджигатели войны» столкнутся с «самыми болезненными моментами, которые они даже не могут себе представить», если они продолжат предпринимать конфронтационные действия против Северной Кореи,- говорится в заявлении. На этой неделе южнокорейские сухопутные силы провели учения с боевой стрельбой, а военно-морские силы - с участием военных кораблей и самолётов. В ходе учений отрабатывались ответные действия на возможные провокации противника. С 29 декабря по 4 января вооружённые силы РК и США провели совместные учения. Сухопутные войска провели артиллерийские стрельбы в районе межкорейской границы, а военно-морские силы – манёвры в Восточном и Жёлтом морях, а также у южного побережья РК. На полигоне в городе Пхочхоне провинции Кёнгидо прошли полевые учения.