Правительство РК приложит усилия для снижения инфляции

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Правительство РК приложит все возможные усилия для того, чтобы достичь уровня инфляции ниже трёх процентов в первой половине 2024 года. Об этом заявил заместитель министра планирования и финансов РК Ким Бён Хван, выступая 5 января на совещании по экономическим вопросам. Правительство будет поддерживать схему стабилизации цен, учитывающую как интересы всех министерств, так и жителей страны, добавил замминистра. Он напомнил, что, согласно прогнозу правительства, в течение нескольких месяцев инфляция останется выше 3%, прежде чем приблизиться к целевому показателю 2,6% к концу текущего года. Для достижения этой цели правительство выделит около 11 триллионов вон (8 млрд 400 млн долларов) на программы льготных энергетических и продуктовых ваучеров. В преддверии Нового года по лунному календарю, который наступит 10 февраля, правительство планирует обнародовать комплекс мер по стабилизации уровня жизни людей.