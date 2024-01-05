Пхеньян провёл артиллерийские стрельбы на западном побережье

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В течение трёх дней подряд – с 5 по 7 января – Северная Корея проводила артиллерийские стрельбы у своего западного побережья. По данным объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, 5 января с 9 до 11 часов утра северокорейская артиллерия выпустила около 200 снарядов в направлении Жёлтого моря. Обстрелы велись с мысов Чансан и Сынсан, расположенных севернее южнокорейских пограничных островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. 6 января с 16 до 17 часов из того же района были выпущены около 60 снарядов. Однако северокорейская сторона позднее сообщила, что с помощью подрыва кумулятивных зарядов проведена имитация артиллерийских стрельб с целью проверки разведывательных возможностей южнокорейских вооружённых сил. 7 января с 16:00 до 17:10 были выпущены около 90 снарядов. Во время стрельб гражданские жители острова Ёнпхёндо находились в убежищах из-за угрозы падения снарядов или их фрагментов. В результате обстрелов южнокорейские военные и гражданские лица не пострадали. Все снаряды упали в морской буферной зоне примерно в семи километрах к северу от Северной разграничительной линии в Жёлтом море, которая играет роль межкорейской морской границы. Во второй половине дня 5 января южнокорейские морские пехотинцы, размещённые на острове Ёнпхёндо, провели артиллерийские учения с боевой стрельбой из самоходных гаубиц К9. Это были первые с 2018 года учения южнокорейских войск в районе морской границы между Югом и Севером.