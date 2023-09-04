Северная Корея выпустила около 200 снарядов у западного побережья

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5 января с 9 до 11 часов утра северокорейская артиллерия выпустила около 200 снарядов по водам у своего западного побережья. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, артиллерийские обстрелы велись с мысов Чансан и Сынсан, расположенных севернее южнокорейских пограничных островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Администрация острова Ёнпхёндо приказала гражданскому населению эвакуироваться в подземные убежища из-за угрозы падения снарядов или их фрагментов. В результате обстрелов южнокорейские военные и гражданские лица не пострадали. Все снаряды упали в морской буферной зоне к северу от Северной разграничительной линии в Жёлтом море, которая играет роль межкорейской морской границы. Буферная зона была образована в соответствии с межкорейским военным соглашением от 19 сентября 2018 года. Пхеньян в одностороннем порядке объявил соглашение утратившим силу после того, как Сеул частично приостановил его действие после запуска Севером военного разведывательного спутника. Во второй половине дня южнокорейские морские пехотинцы, размещённые на острове Ёнпхёндо, провели артиллерийские учения с боевой стрельбой из самоходных гаубиц К9.