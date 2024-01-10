На юге Корейского полуострова идёт снег

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С раннего утра 9 января в ряде районов РК идёт снег. Предупреждения о сильном снегопаде действуют для Сеула, провинций Кёнгидо и Канвондо. По состоянию на 10 часов утра в Сеуле выпало 0,7 см снега, в Квачхоне провинции Кёнгидо 0,9 см, в уезде Хвачхон-гун провинции Канвондо 0,6 см. По данным метеорологической администрации со второй половины дня снегопад усилился, вследствие чего общее количество выпавшего снега может составить в Сеуле от 3 до 10 см, в центральных регионах от 5 до 15 см, в горных районах провинции Канвондо более 20 см. Сильный снегопад в столичном регионе и в провинции Канвондо продлится до ночи, в провинциях Чхунчхондо, Чолла-Пукто и Кёнсан-Пукто до утра 10 января, а на восточном побережье провинции Канвондо и на востоке провинции Кёнсан-Пукто до обеда 10 января. В связи с ожидаемым гололёдом власти рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом.