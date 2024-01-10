В РК продолжается развитие технологий искусственного интеллекта

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В конце 2022 года миру был представлен GPT-чат, ставший свидетельством быстрого развития технологий искусственного интеллекта. Сегодня они активно входят в нашу повседневную жизнь. Новые технологии используются, в частности, во время концертов К-РОР. На концерте одной из групп у сцены установлена небольшая камера. Она не только фиксирует выступление в целом, но и ведёт съёмку каждого участника группы в отдельности, запоминая выражение лица и движения. Это стало возможно, благодаря искусственному интеллекту, который делает концерты более красочными и запоминающимися. Прежде монтаж таких съёмок занимал около часа, а сейчас для этого требуется не более 10 минут. Представитель телерадиокомпании KBS Ли Юн Чжэ отмечает, что монтаж таких видео - очень сложная работа, которую сотрудники стараются по возможности избегать. Технологии искусственного интеллекта облегчили этот труд, взяв на себя наиболее сложные процессы. Помимо этого, искусственный интеллект может легко анализировать и представлять в понятной форме содержание письменных документов. В последнее время появились версии специальных приложений для смартфонов и ноутбуков. По прогнозам, в 2027 году южнокорейский рынок искусственного интеллекта превысит 4 трлн вон (3 млрд долларов). Между тем, стремительное развитие отрасли может привести к возникновению социальных противоречий, решение которых является важной задачей. Помимо опасений о сохранении рабочих мест, продолжаются споры по поводу авторских прав в сфере искусственного интеллекта. Профессор Корейского института передовой науки и технологий (KAIST) Ю Чхан Дон отмечает, что решение данной проблемы является первоочередной задачей.