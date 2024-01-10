Программе мечты - 20 лет

В РК вот уже 20 лет реализуется Программа мечты, которая даёт возможность подросткам из стран, где нет снега, познакомиться с зимними видами спорта. 12-летняя Захара из Уганды впервые в жизни надела коньки и встала на лёд. Каждый шаг даётся ей с трудом, но зимние виды спорта уже покорили её. Девочка рассказывает, что была удивлена холодной зимой в Южной Корее, отметив, что катание на коньках ей очень нравится. Программа мечты действует в провинции Канвондо. Она была запущена в ходе привлечения в страну зимних Олимпийских игр 2004 года и с тех пор проводится ежегодно. За это время не менее 2,5 тысяч подростков из 97 стран познакомились в провинции Канвондо с зимними видами спорта с помощью Программы мечты. 180 детей впоследствии принимали участие в международных соревнованиях в составе национальных сборных своих стран. В этом году в программе принимают участие около 130 детей из жарких стран. Чжулиан Ли из Малайзии, также в прошлом участник Программы мечты, приехал в Канвондо в качестве тренера. На этот раз в страну прибыли также 14 спортсменов для участия в зимних юношеских Олимпийских играх в Канвондо, которые откроются 19 января. Среди них иранская спортсменка Парасту. Рассказав об отсутствии в Иране площадок для катания на горных лыжах, она отмечает, что возможность тренироваться в РК - это большая удача.