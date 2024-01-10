В РК растёт возраст избирателей

Photo : YONHAP News

На фоне старения населения РК численность избирателей старше 60 лет, которые примут участие в предстоящих в апреле этого года парламентских выборах, превысит число представителей возрастной категории до 39 лет. По данным министерства административного управления и безопасности, опубликованным 10 января, в списки для голосования будут включены 44 млн 380 тыс. граждан страны старше 18 лет. Большинство избирателей приходится на представителей возрастной группы от 50 до 59 лет - 19,59%, за ними следует возрастная группа от 40 до 49 лет - 17,85%. На долю граждан страны от 60 до 69 лет приходится 17,19%, а старше 70 лет - 14,24%. Таким образом, почти треть избирателей, а именно 31,43%, составляют люди старше 60 лет. При этом доля представителей возрастной категории от 30 до 39 лет составляет 14,82%, от 20 до 29 лет - 13,96%, а 18-19 лет - 2,34% избирателей. Следовательно доля молодёжи от 18 до 39 лет составляет 31,12% избирателей, что меньше доли пожилых старше 60 лет, составляющей 31,43%. Обычно явка избирателей среди пожилых людей выше, чем среди молодых.