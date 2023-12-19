Северная Корея запустила предположительно БРСД

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14 января в 14:55 по местному времени Северная Корея запустила предположительно баллистическую ракету средней дальности (БРСД) в Восточное море. Как сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуск осуществлён из окрестностей Пхеньяна. До падения в море ракета пролетела около тысячи километров. Южнокорейские военные поделились данными о ракете с коллегами из США и Японии, охарактеризовав запуск как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Вооружённые силы находятся в состоянии повышенной готовности и следят за действиями Северной Кореи,- говорится в сообщении объединённого комитета начальников штабов. Министерство обороны Японии, подтвердив факт запуска, сообщило, что ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны. Нынешний запуск – первый с начала 2024 года. Предыдущие запуски баллистических ракет Пхеньян осуществил 17 и 18 декабря прошлого года. В период с 5 по 7 января этого года северокорейская артиллерия провели стрельбы вблизи северной разграничительной линии - межкорейской морской границы в Жёлтом море. В ответ вооружённые силы РК провели учения с боевой стрельбой с пограничных островов Пэннёндо и Ёнпхёндо.