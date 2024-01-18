Фильм «Перезахоронение» приглашён на Берлинский кинофестиваль

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Фильм южнокорейского режиссёра Чан Чжэ Хёна «Перезахоронение» приглашён на 74-й Берлинский международный кинофестиваль, который откроется 15 февраля, в секции «Форум», где демонстрируются экспериментальные и творческие фильмы. В разные годы в данной секции были представлены южнокорейские фильмы «Сквозь снег» режиссёра Пон Чжун Хо, «Поздняя осень» Ким Тхэ Ёна и «Повесть о двух сёстрах» Ким Чжи Уна. Сюжет фильма «Перезахоронение» повествует о загадочных событиях, связанных с перезахоронением одной могилы. Группа людей, в числе которых сотрудник похоронного бюро, консультант по фэншую и шаман, получает предложение помочь в её переносе в другое место, получив за это крупную сумму денег. Однако герои даже не подозревают о том, какое наказание их ждёт за содеянное. На 74-й Берлинский кинофестиваль приглашены ещё два южнокорейских фильма. Это «Криминальный город-4» режиссёра Ли Сан Ёна, включённый в программу Special Gala, и анимационный фильм «Круг» режиссёра Чон Ю Ми, который будет бороться за награду в секции короткометражных фильмов.