Смартфон Galaxy S24 оснащён искусственным интеллектом

Photo : YONHAP News

Компания Samsung Electronics представила серию своих новейших смартфонов Galaxy S. Презентация флагманской линейки из трёх моделей - Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra – состоялась 17 января на крытом стадионе SAP Center в Сан-Хосе, штат Калифорния. «Серия Galaxy S24 открыла новую эру мобильных телефонов с искусственным интеллектом, выходящую за рамки эры смартфонов»,- заявил Но Тхэ Мун, глава подразделения мобильного бизнеса компании Samsung Electronics. Как отмечают в компании, основным отличием Galaxy S24 от предшественников является то, что синхронный перевод действует на основе искусственного интеллекта в само́м устройстве. Это устраняет необходимость в сторонних приложениях или облачных серверах, одновременно решая проблемы безопасности. При этом собеседник, при общении с которым необходим перевод, может пользоваться любым телефоном, мобильным или стационарным. Поддерживается также прямой перевод текстовых сообщений и чатов. В настоящее время доступны 13 языков. Компания Samsung Electronics обещает предоставлять крупные обновления и исправления безопасности для своей флагманской серии в течение семи лет, что соответствует её стратегии по продлению жизненного цикла мобильных устройств.