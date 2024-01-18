В РК стартуют IV зимние юношеские Олимпийские игры

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19 января в южнокорейской провинции Канвондо откроются IV зимние юношеские Олимпийские игры. Международные соревнования, в которых участвуют спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет, завершатся первого февраля. Церемония открытия пройдёт одновременно в Канныне и Пхёнчхане. РК – первая азиатская страна, принимающая молодёжные соревнования по зимним видам спорта. Предыдущие Игры проходили в австрийском Инсбруке, норвежском Лиллехаммере и швейцарской Лозанне. В нынешних Играх примут участие 1.802 спортсмена из 78 стран. Делегация страны-хозяйки самая крупная, в ней 102 спортсмена. Юные спортсмены из пяти стран - Алжира, Нигерии, Пуэрто-Рико, Туниса и Объединённых Арабских Эмиратов – впервые примут участие в зимних юношеских Олимпийских играх. Соревнования пройдут по семи видам спорта в 15 дисциплинах. Поскольку на юношеских Олимпийских играх основное внимание уделяется дружбе и образованию через спорт, официальный подсчёт медалей не проводится, хотя они и вручаются тройке лучших по итогам каждого соревнования. Все олимпийские мероприятия, за исключением церемонии открытия в Канныне, будут бесплатными.