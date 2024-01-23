KBS - самое влиятельное СМИ в РК с высоким уровнем доверия

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KBS названа самым влиятельным южнокорейским СМИ с высоким уровнем доверия. Об этом говорится в исследовании Корейского фонда развития СМИ за 2023 год. KBS сохраняет за собой это звание пять лет подряд. Компания получила 28,4% голосов в категории «самое влиятельное СМИ» и 24,8% - в категории «СМИ с высоким уровнем доверия». Она опередила крупнейшие телеканалы и интернет-порталы страны, такие как MBC, YTN, SBS и Naver. Между тем, последние исследования свидетельствуют о снижении популярности новостных интернет-порталов в РК. Число граждан, в течение недели использовавших сайты Naver, Daum и Google для просмотра новостей, составило лишь 69,6%. Это первый за последние семь лет случай, когда данный показатель опустился ниже отметки 70%. Исследователи также отмечают сокращение доли населения, черпающей новостную информацию по телевидению (76,2%) и радио (7%). В то же время выросла доля граждан, читающих новостные печатные издания, составив 10,2%. Данное исследование было проведено с участием 5 тыс. жителей РК старше 19 лет в период с 5 сентября по 22 октября прошлого года. Погрешность при обработке данных может составить ±1,4% при уровне достоверности 95%.