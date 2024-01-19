В РК продолжаются сильные снегопады

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Сильные снегопады продолжаются на западном побережье, в провинциях Чолладо и на крупнейшем южном острове Чечжудо, где объявлены соответствующие предупреждения. С 22 января в этих регионах выпало от 10 до 20 см снега. Синоптики прогнозируют продолжение обильных осадков. До 24 января в горных районах Чечжудо выпадет более 50 см снега, в Кванчжу и на западе провинций Чолладо более 20 см. На западном побережье провинции Чхунчхон-Намдо показатель составит от 3 до 10 см. Между тем, под влиянием холодного ветра утром 23 января во многих регионах была зафиксирована минимальная температура этой зимы. В уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо отметка опустилась до -24,1°C, в уезде Хвачхон-гун той же провинции до -21°C, в Сеуле до -14°C. Ожидается, что 24 января холодная погода сохранится. По данным синоптиков, утром в уезде Чхольвон-гун показатель составит -18°C, в Сеуле -12°C, в целом по стране около -10°C. В метеорологической администрации сообщается, что потепление начнётся со второй половины 25 января. В связи с сильным снегопадом на острове Чечжудо отменены более половины из 452 авиарейсов, в том числе 18 международных. В связи с погодными условиями допускается вероятность дополнительной отмены рейсов. Аналогичная ситуация и с морскими перевозками на восьми маршрутах.