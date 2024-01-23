Провинция Кёнгидо развивает технологии ИИ

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Администрация провинции Кёнгидо объявила о планах применить технологии искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных в работе с населением. Речь идёт об автоматическом обзвоне и отправке сообщений одиноким гражданам в целях проверки текущего состояния здоровья. Эти и другие планы реализации проектов на основе ИИ были озвучены на заседании комитета провинции по вопросам больших данных. Вместе с тем планируется запустить проект, направленный использование ИИ в процессе ухода за людьми с нарушениями интеллекта. Как ожидается, данная мера поспособствует улучшению качества жизни семей с инвалидами и устранению «слепых зон» в системе ухода за данной категорией граждан. В связи с возросшим спросом на специалистов в области ИИ, провинция Кёнгидо намерена создать образовательный центр в городе Соннаме. В целом, планируется реализация тринадцати проектов в области ИИ и больших данных.