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Корея: Юг-Север

ОКНШ: Результаты испытаний крылатой ракеты преувеличены

Write: 2024-01-29 13:26:12Update: 2024-01-29 13:45:23

ОКНШ: Результаты испытаний крылатой ракеты преувеличены

Photo : KBS News

Результаты испытаний крылатых ракет подводного базирования, о которых сообщил Пхеньян, могут быть «сильно преувеличены»,- заявил 29 января на брифинге представитель Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) вооружённых сил РК Ли Сон Чжун.  В настоящее время совместно с американскими экспертами проводится детальный анализ имеющихся данных,- добавил он, ничего не сказав о том, с какой платформы мог быть осуществлён запуск. Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК обнаружил запуск нескольких крылатых ракет около 8 часов утра 28 января из района города Синпхо провинции Хамгён-Намдо. На следующий день северокорейские СМИ сообщили об успешном запуске стратегических крылатых ракет подводного базирования «Пульхвасаль-3-31», которые летели над Восточным морем 7.421 и 7.445 секунд. Информация о дальности полёта ракет не приводится. 
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