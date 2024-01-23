Роман Хан Ган вошёл в список номинантов на премию Эмиля Гиме

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Роман известной южнокорейской писательницы Хан Ган «Я не прощаюсь» вошёл в окончательный список из трёх номинантов на французскую премию в области азиатской литературы – премию Эмиля Гиме. Названная именем французского промышленника и путешественника, собирателя коллекций азиатского искусства, основателя первого музея истории религий Эмиля Гиме, премия вручается с 2017 года литературным произведениям, написанным на азиатских языках. Лауреат будет объявлен 29 февраля. Роман «Я не прощаюсь», опубликованный в сентябре 2021 года, описывает трагические события апреля 1948 года на острове Чечжудо глазами трёх женщин. Жители острова восстали против правления военных под руководством США, но власти назвали мирное восстание коммунистическим бунтом, жестоко подавив его. Французское издание романа было опубликовано в августе прошлого года под названием «Невозможное прощание». В прошлом году роман получил престижную премию Медичи в области зарубежной литературы.