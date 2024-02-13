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В мире

Сотрудничество РК, США и Японии продолжит развиваться

Write: 2024-02-13 14:10:27Update: 2024-02-13 14:27:44

Сотрудничество РК, США и Японии продолжит развиваться

Photo : YONHAP News

Трёхстороннее сотрудничество РК, США и Японии продолжит развиваться, если новым главой Белого дома станет Дональд Трамп. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким, выступая 12 февраля на форуме в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. РК и Япония являются для США важными партнёрами,- подчеркнул Сон Ким. Участники форума подробно обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Бывший начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Сон Хан заявил, что Пхеньян пока не принял стратегическое решение о подготовке к войне. Он отметил, что Север стремится к созданию максимально возможного по объёму арсенала ядерного оружия, чтобы перейти к переговорам с США, но не о денуклеаризации, а о сокращении ядерных вооружений. Следовательно, Пхеньян намерен сохранить часть ядерного арсенала и нормализовать отношения с США.
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