В случае забастовки врачей в РК разрешат услуги телемедицины

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В случае массовой забастовки врачей в РК в полном объёме будут разрешены услуги телемедицины. Об этом заявил 19 февраля премьер-министр РК Хан Док Су, комментируя сообщения о готовности тысяч врачей-интернов, в том числе, работающих в пяти крупных больницах общего профиля в Сеуле, прекратить работу. В данных больницах работают в общей сложности около 2.700 врачей-интернов, что составляет примерно одну пятую часть их общего числа в стране. Ожидаемая коллективная акция является частью протеста против решения правительства увеличить приём в медицинские вузы для решения проблемы нехватки врачей. Бесконтактные медицинские услуги будут разрешены для того, чтобы хронические и лёгкие пациенты не испытывали трудностей при доступе к медицинским учреждениям в период коллективных действий. Кроме того, 409 государственных медицинских учреждений будут оказывать неотложную помощь в круглосуточном режиме,- отметил глава правительства. В настоящее время услуги телемедицины предоставляются в ограниченном объёме, главным образом, жителям отдалённых районов, а также в ночное время и праздничные дни. Если врачи примут участие в коллективных действиях, это может нанести непоправимый вред пациентам, нуждающимся в неотложной помощи,- подчеркнул Хан Док Су.