В РК ускорится процесс закупки вооружений

В РК ускорится процесс закупок вооружений, чтобы своевременно и эффективно противостоять угрозам Северной Кореи. Об этом заявил 19 февраля новый директор Корейского агентства оборонных закупок Сок Чон Гон. «Важно быстро и эффективно приобретать оружие для значительного увеличения военного потенциала»,- подчеркнул новый директор агентства, выступая на церемонии вступления в должность. Сок Чон Гон - генерал-майор в отставке, который обладает опытом планирования военной стратегии, долгое время служил в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. Он заявил, что под его руководством будет пересмотрена система закупок вооружений на основе новейших технологий. Сок Чон Гон обещал поддерживать усилия оборонных компаний по продажам систем вооружений, чтобы помочь стране достичь цели стать четвёртым в мире экспортёром оборонной продукции.