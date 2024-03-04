Около 7 тысяч врачей-интернов могут быть лишены лицензий

Photo : YONHAP News

Около семи тысяч врачей-интернов, принимающих участие в массовых акциях против плана правительства увеличить приём в медицинские вузы, могут быть лишены лицензий на врачебную деятельность. Об этом сообщили 4 марта в министерстве здравоохранения и социального обеспечения. Многопрофильные больницы по всей стране уже 14 дней работают в сокращённом режиме, поскольку около девяти тысяч врачей-интернов не выходят на работу. «Лишение лицензий – необратимая мера, которая оставит неизгладимый след, влияющий на будущую врачебную карьеру»,- заявил заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Пак Мин Су. Ранее в тот же день министр Чо Гю Хон напомнил, что отношение правительства страны к действиям, вызвавшим коллапс системы здравоохранения, остаётся неизменным. Оно по-прежнему считает их «незаконными». Правительство примет меры для наказания тех, кто не подчинился указанию вернуться на работу,- добавил министр. Кроме лишения лицензий на срок до одного года, бастующим грозит тюремное заключение до трёх лет или штраф до 30 млн вон (22,5 тысячи долларов).