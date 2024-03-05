Возбуждены уголовные дела против организаторов забастовки интернов

Photo : KBS News

Южнокорейская полиция возбудила уголовные дела в отношении пяти нынешних и бывших руководителей Корейской медицинской ассоциации. Их обвиняют в организации коллективных действий врачей-интернов, которые привели к дестабилизации работы медицинских учреждений. Первым на допрос в Сеульское городское полицейское управление явился 6 марта пресс-секретарь чрезвычайного комитета Корейской медицинской ассоциации Чу Су Хо. В ходе встречи с журналистами перед допросом он сказал, что забастовка была неизбежна, учитывая «убийственно низкую» компенсацию медицинским учреждениям от Государственной корпорации медицинского страхования. Он добавил, что коллективные действия врачей являются «добровольными», призвав правительство вступить в диалог с протестующими врачами ради достижения компромисса. Вслед за Чу Су Хо полиция планирует допросить бывшего председателя Корейской медицинской ассоциации Но Хван Гю, председателя чрезвычайного комитета Ким Тхэк У, председателя медицинской ассоциации столичного региона Пак Мён Ха и председателя Корейской ассоциации педиатров Им Хён Тхэка. К массовым действиям против плана правительства увеличить приём в медицинские вузы присоединились в общей сложности около девяти тысяч врачей-интернов по всей стране. Из-за этого порядка ста многопрофильных больниц по всей стране не работают в нормальном режиме с 20 февраля.