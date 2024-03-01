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Политика

Хан Док Су: РК будет увеличивать экспорт

Write: 2024-03-06 14:01:49Update: 2024-03-06 14:08:34

Хан Док Су: РК будет увеличивать экспорт

Photo : YONHAP News

Возможность нового масштабного подъёма южнокорейской экономики зависит от зарубежных рынков. Об этом заявил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 6 марта в Сеульском государственном университете на церемонии по случаю второй годовщины основания Национального института стратегии будущего. Отметив устойчивое восстановление экспорта, которое продолжается с прошлого года, Хан Док Су сообщил о планах правительства достичь в этом году объёма экспорта в размере 700 млрд долларов. Он напомнил, что правительство будет работать над поддержкой отечественных компаний в выходе на зарубежные рынки, расширять сеть глобального экономического сотрудничества и программы официальной помощи в целях развития (ODA). Премьер-министр подчеркнул важность глобального сотрудничества в условиях нарастающей экономической нестабильности в мире. Оценив укрепление союза РК и США, Хан Док Су особо отметил, что стороны работают над решением проблем, с которыми сталкиваются южнокорейские компании на американском рынке. 
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