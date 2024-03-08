Идёт подготовка к распределению квот на абитуриентов в медвузах

Photo : YONHAP News

Правительство РК приступило к формированию комитета, который распределит квоты на абитуриентов следующего года по медицинским вузам. Предстоит распределить в общей сложности две тысячи дополнительных мест,- сообщили 7 марта в министерстве образования. Увеличение приёма в медицинские вузы призвано решить проблему хронической нехватки врачей в сельской местности и в ряде важных областей медицины. Ранее на этой неделе правительство сообщило, что 40 медицинских вузов по всей стране подали заявки на 3.401 дополнительное место для абитуриентов. Это почти в полтора раза превышает запланированное правительством увеличение приёма. Никакой дополнительной информации о комитете, включая его численность, персональный состав и сроки формирования в министерстве образования не раскрыли. Ожидается, что распределение квот на абитуриентов будет завершено до парламентских выборов, которые состоятся 10 апреля, после чего медицинские вузы объявят о количестве студентов, которые будут приняты на учёбу.