Будут приняты чрезвычайные меры поддержки здравоохранения

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Правительство РК примет чрезвычайные меры поддержки здравоохранения в целях стабилизации ситуации в данной сфере. Об этом заявил директор департамента чрезвычайных ситуаций министерства административного управления и безопасности Ли Хан Гён, выступая 7 марта на совещании в административном городе Сэчжоне. Ситуация в отечественном здравоохранении обострилась из-за забастовки врачей-интернов, которая продолжается уже 17 дней. В результате многопрофильные больницы по всей стране не могут работать в нормальном режиме. Для найма на работу временных работников вместо бастующих интернов выделены средства на сумму 128,5 млрд вон (96 млн 700 тыс. долларов) из резервного фонда правительства. Кроме того, резервные фонды региональных органов власти будут направлены на оплату труда медицинского персонала в государственных больницах, которые продлили время работы. В рамках предстоящей реформы здравоохранения правительство будет добиваться резкого увеличения выплат из Государственного фонда медицинского страхования больницам, проводящим неотложные и сложные операции,- напомнил Ли Хан Гён. Он в очередной раз призвал бастующих врачей-интернов вернуться в больницы, чтобы быть рядом с пациентами, которые нуждаются в их помощи.