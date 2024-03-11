США не согласны с позицией Китая по поводу опасений Пхеньяна

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Именно «безрассудные и провокационные действия» Севера усиливают нестабильность на Корейском полуострове. Об этом заявил 11 марта представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя недавнее высказывание главы МИД КНР Ван И о необходимости предоставления Северной Корее гарантий безопасности. США всецело поддерживают РК,- добавил он. 7 марта Ван И заявил, что урегулирование «разумных опасений Северной Кореи по поводу безопасности» посредством диалога будет фундаментальным способом ослабления напряжённости на Корейском полуострове. «Неотложным приоритетом является прекращение угроз и давления и выход из спирали эскалации конфронтации»,- добавил Ван И. Использование выражения «разумные опасения Северной Кореи по поводу безопасности» было истолковано как свидетельство того, что РК, США и Япония, а не Северная Корея, являются основной причиной эскалации напряжённости на Корейском полуострове.