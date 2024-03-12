РК участвует в борьбе с глобальным мошенничеством

Photo : YONHAP News

11 стран, в том числе, страны-члены Большой семёрки, РК, Австралия, Новая Зеландия и Сингапур, приняли Заявление о предотвращении транснационального мошенничества. Первый в мире документ, касающийся борьбы с мошенничеством в глобальном масштабе, был принят 11 марта по итогам первого дня Международной конференции по проблеме глобального мошенничества (Global Fraud Summit). Она проходит в Лондоне. Как отмечено в принятом документе, мошенники становятся с каждым годом всё более изощрёнными. В этой связи правительства, правоохранительные органы и частные лица несут общую ответственность за реагирование на растущую угрозу. Глава южнокорейской делегации, министр административного управления и безопасности Ли Сан Мин, заявил в своём выступлении, что Сеул постоянно сотрудничает с Интерполом в розыске и репатриации на родину подозреваемых в мошенничестве. Кроме того, РК участвует в проекте Интерпола по задержанию членов преступных организаций, занимающихся голосовым фишингом.