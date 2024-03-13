РК и Россия обсуждают ситуацию с задержанным южнокорейцем

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13 марта посол РК в Москве Ли До Хун встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. В ходе встречи, состоявшейся по инициативе южнокорейской стороны, он попросил российское правительство сотрудничать в вопросах обеспечения безопасности и защиты прав южнокорейского гражданина, задержанного по обвинению в шпионаже. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство «находится в тесном контакте с южнокорейскими коллегами и рассматривает возможность предоставления задержанному права на консульский доступ». При этом Захарова отказалась комментировать обвинения в отношении южнокорейского гражданина, заявив, что это конфиденциальный вопрос. Ранее на этой неделе агентство ТАСС сообщило, что южнокореец по фамилии Пэк с конца февраля содержится в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве, куда он был доставлен из Владивостока. Министерство иностранных дел РК сообщило, что поддерживает контакты с российскими властями. Пэк, являясь миссионером южнокорейской гуманитарной группы Global Love Rice Sharing Foundation, на протяжении более чем десяти лет оказывал помощь северокорейским беженцам. Как заявил президент фонда Ли Сон Гу, «обвинения в шпионаже являются либо недоразумением, либо преследуют политическую цель». Поэтому фонд будет искать пути его освобождения.