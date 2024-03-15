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Политика

Чо Тхэ Ёль и Энтони Блинкен встретятся в Сеуле 18 марта

Write: 2024-03-15 10:54:16Update: 2024-03-15 11:05:22

Чо Тхэ Ёль и Энтони Блинкен встретятся в Сеуле 18 марта

Photo : YONHAP News

18 марта в Сеуле состоится встреча министра иностранных дел РК Чо Тхэ Ёля и госсекретаря США Энтони Блинкена. Как сообщил представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства Им Су Сок, участники встречи обсудят политическую ситуацию в мире и на Корейском полуострове, вопросы функционирования двустороннего альянса и сотрудничество в борьбе за демократию. Блинкен примет участие в министерском сегменте Саммита за демократию, который пройдёт в Сеуле. Как сообщил представитель госдепартамента США Мэтью Миллер, Энтони Блинкен и Чо Тхэ Ёль обсудят широкий спектр региональных и глобальных проблем, и подчеркнув «непоколебимую» силу двустороннего альянса.  Коснувшись предстоящего Саммита за демократию, Миллер заявил, что данное мероприятие продемонстрирует, «как демократические страны продолжают работать на благо своих граждан для решения самых насущных мировых проблем». 
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