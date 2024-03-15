РК на 19-м месте в рейтинге человеческого развития

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РК заняла 19-е место среди 193 стран и регионов в рейтинге человеческого развития (HDI), который оценивает качество жизни в каждой стране по версии Программы развития ООН. Показатель РК в 2022 году составил 0,929 балла. Страна поднялась на одну ступень по сравнению с предыдущим годом. В 2009 году РК занимала 29-е место, в 2010 и 2012 годах – 12-е. Рейтинг определяется по таким категориям как ожидаемая продолжительность жизни, ожидаемая и средняя продолжительность образования, а также валовой национальный доход на душу населения. В 2022 году ожидаемая продолжительность жизни в РК составляла 84 года, а ожидаемая и средняя продолжительность образования 16,5 и 12,6 года соответственно. Валовой национальный доход оценивался в 46.026 долларов. Лидером рейтинга стала Швейцария. Далее следуют Норвегия, Исландия, Гонконг, Дания, Швеция, Германия, Ирландия, Сингапур, Австралия и Нидерланды. США на 20-м месте, Япония на 24-м, а Китай на 74-м. В самом конце списка Сомали. КНДР не учитывалась не попала из-за отсутствия данных.