Сеул приступил к подготовке новой межкорейской политики

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Министерство по делам воссоединения РК приступает к подготовке нового видения межкорейской политики. Об этом было объявлено на первом заседании комитета по планированию будущего воссоединения, состоявшемся 15 марта. Выступая на заседании, министр по делам воссоединения Ким Ён Хо выразил надежду на то, что комитет сыграет ключевую роль в сборе мнений и уточнении деталей нового видения межкорейской политики. Ранее представители министерства заявляли о необходимости принять во внимание изменения в сфере безопасности и заручиться глобальной поддержкой политики Сеула. Необходимость в пересмотре политики, обнародованной в августе 1994 года тогдашним президентом РК Ким Ён Самом, возникла в связи с тем, что лидер Северной Кореи Ким Чон Ын определил межкорейские связи как отношения между «двумя враждебными друг другу государствами».